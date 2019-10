Sneek- Zaterdagmiddag 9 november a.s. 15.30 uur, treedt het Harp en fluitduo Puur op in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanaf 15.00 uur.

Duo Puur is een kamermuziekduo dat bestaat uit fluitiste Petra van den Dolder en harpiste Annegreet Rouw. Het programma bestaat uit klassieke muziek van bekende en minder bekende componisten van de 18de eeuw tot nu. Gasten zijn van harte welkom.