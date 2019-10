Concert Projectkoor Skuzum

Skuzum- Op zondag 17 nov. 2019 om 15.00 uur vindt het concert plaats van Projectkoor Skuzum. O.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens uit Sneek heeft het gelegenheidskoor in 9 repetities een gevarieerd programma ingestudeerd met 35 zangliefhebbers uit de regio Idsegahuizum (1 km van Makkum). Voor de 5e keer zal een enthousiaste groep vooral Ierse, Schotse en Engelse songs ten gehore brengen. Veelal gaan ze over de landstreek en over de zeelieden, die handel dreven en nieuw land ontdekten. De arrangementen en een enkele Friese en Nederlandse tekst zijn van de dirigent.

Pianist is Oeds Wijnsma uit Leeuwarden. Het koor zal met eigen solisten in diverse combinaties de diverse songs verbeelden in de fraaie akoestische ruimte van de Skúster kerk.

Eveneens worden solistische bijdragen van Oeds Wijnsma en Jan Brens op saxofoon gespeeld.

De kerk van het dorp Idsegahuizum (“Skuzum” voor de regio) werd een paar jaar geleden gerestaureerd. Voorzitter Jappie Feenstra en secretaresse Linda Miedema van Dorpsbelang hebben zich hiervoor ingezet. De kerk wordt jaarlijks nog eenmaal gebruikt voor een kerkdienst. Geregeld vinden er concerten en/of toneelvoorstellingen plaats. Ook als repetitieruimte heeft het Projectkoor op de maandagavonden een gezellige ontmoetingsplaats veroverd in deze kerk.

Het concert is gratis toegankelijk. Wel is er een collecte voor instandhouding en onderhoud van deze mooie dorpskerk. Kom op tijd, want vol is vol!!