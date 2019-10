Ben Reel bij Lewinski

Sneek- Ben Reel is in eerste instantie vooral een geweldige zanger. Indrukwekkend, intens. Als je al mag vergelijken lijkt zijn stem op een kruising tussen Marvin Gaye en Bruce Springsteen. Voortkomend uit de oneindig lijkende traditie van geweldige Ierse songwriters, de kampioenen van het combineren van taal met muziek, is Ben ook nog eens een begenadigd songwriter.

Toch is zijn muziek niet traditioneel Iers. Ben Reel is tekstueel de moderne versie van de 60’s protestzanger. Politiek geëngageerd. “Make love not war”. Een moderne singer-songwriter, met pakkende popsongs richting Americana en Rock!

Voorafgaand aan het concert een hapje mee-eten? Dat kan! Voor €15,50 p.p. Graag vooraf reserveren via onze website. Ook eventuele dieetwensen kunt u via mail/telefoon aan Lewinski doorgeven.

Ben Reel

Vrijdag 08 november om 20:00 uur

vvk € 7.50