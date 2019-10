Sneek- Woensdagavond 6 november a.s. 19.30 uur, treden de Top en Twelsjongers op in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanf 19.00 uur.

Het koor bestaat uit 35 personen en het repertoire bestaat voor het merendeel uit shantyliederen. Daarnaast brengen zij folksongs van over de gehele wereld ten gehore en zingen zij in onze eigen Friese taal, maar ook in het Nederlands, Engels en Duits. Gasten zijn van harte welkom.