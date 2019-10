Nieuwe uitdaging voor directeur bezoekerscentrum Woudagemaal Hilda Boesjes

Lemmer- Per 1 januari 2020 maakt Hilda Boesjes-Beljon een overstap bij Wetterskip Fryslân en rondt ze haar taak als directeur van de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal af. Boesjes voerde vanaf de opening van het bezoekerscentrum naast het gemaal in 2011 de directie over dit centrum. Locatiemanager Yldau de Boer zal een groot deel van de taken van Boesjes waarnemen.

In de afgelopen negen jaar groeide UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal uit tot een belangrijke pijler voor cultuurtoerisme in Fryslân en Nederland. Samen met de vele vrijwilligers werd met zorg en aandacht het bezoekerscentrum als een educatieve schakel voor waterbewustwording en techniek op de kaart gezet.

Hoogtepunten

Hoogtepunt was de onderscheiding met de Europese Comenius Award, voor innovatie in educatie, van de Woudagemaal360 app in 2017. Daarnaast staat het Woudagemaal sinds 2012 jaarlijks in de top 3 van leukste uitjes van de ANWB. Het bezoekerscentrum trekt vanaf het allereerste moment gemiddeld tussen de 35.000 en 40.000 bezoekers per jaar.

‘Mijn opdracht is volbracht’

Hilda Boesjes wordt vanaf 1 januari adviseur op het terrein van externe relaties en representatie. Boesjes: ‘Mijn opdracht is volbracht. Samen met 120 vrijwilligers is bewezen dat ons bezoekerscentrum in een behoefte voorziet. Verder zijn langgekoesterde wensen tot verdere opwaardering in gang gezet. De organisatie staat klaar voor een nieuwe beleving.’

Toeristische trekpleister

Wendy Zuidema-Haans, directielid van Wetterskip Fryslân en bestuurslid van de stichting: ‘We zijn dankbaar voor de enorme inzet van Hilda Boesjes en de betrokkenheid bij het gemaal en de expositie. Door haar inzet is Fryslân een toeristische trekpleister rijker en weten velen welke rol het gemaal speelt in het Friese waterbeheer.’

Foto: Tom Coehoorn