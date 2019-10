Galerie ‘Kunst in IJlst’ doet mee aan Grafiek2019

IJlst- Grafiek2019 is een landelijk evenement met diverse projecten, exposities, workshops, lezingen en publicaties rond het thema Panta Rhei, verandering/alles stroomt. Musea, galeries, werkplaatsen en kunstenaars uit het hele land doen mee. De overkoepelende organisatie wordt uitgevoerd door Stichting Grafein. In Friesland wordt er maar op een paar plaatsen meegedaan aan deze manifestatie, waaronder IJlst.

Ambachtelijk

In IJlst is de hele maand november grafisch werk te zien van twee IJlster kunstenaars: Jeroen Deen en Gunar Boon. Beide kunstenaars hebben een frisse blik op grafische kunst waarbij nieuwe technieken en ook nieuwe media worden gebruikt “maar wel altijd ambachtelijk en met bewondering en gebruik van oude techniek” aldus Boon.

Techniek

Boon vertelt dat hij in zijn werk gebruik maakt van een geheim recept met onder andere bijenwas en olieverf. Dit is de basis voor zijn kunst waarmee hij zeer uiteenlopende thema’s belicht. Deen begint bijvoorbeeld met het schetsen en fotograferen van zijn onderwerpen, daarna gaat hij digitaal verder, hij maakt afdrukken, tekent daar weer in bewerkt dat vervolgens weer digitaal en maakt weer een afdruk. Net zolang tot het perfecte plaatje ontstaat.

Terug van weggeweest

Grafische kunst is een proces waarbij de kunstenaar een druktechniek gebruikt om in oplages kunstwerken te vervaardigen. In de jaren ’70 was er vooral een opleving in deze kunstvorm maar we zien steeds meer interesse in grafiek. Vooral omdat de technieken zo divers zijn en het digitale gebruik spreek ook veel jongeren aan. Ook in Friesland is er steeds weer meer aandacht voor deze kunstvorm.

Volgens Boon denken veel mensen bij grafiek vaak aan houtsnedes, etsen of litho’s maar er zijn gigantisch veel verschillende druktechnieken “iedereen kent het nog wel van vroeger op de basisschool: een afdruk maken met een aardappel waar je dan een stempel van maakt. Een hele simpele maar effectieve druktechniek”.

Deen: “Als je daar de digitale mogelijkheden van vandaag aan toevoegt, wordt het voor mij veel interessanter. En dan bedoel ik niet even een filter toepassen of ‘even photoshoppen’ maar het beeld zó maken wat met een traditionele manier niet lukt.”

Op zaterdag is de galerie open tussen 11:00 en 15:00 en op verzoek. De rest van de week kunnen de meeste werken in de etalages worden bekeken.

Foto’s: straatzicht van Jeroen Deen en abstract werk van Gunar Boon