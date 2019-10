Sneek- In het donker zie, hoor en ontdek je meer. Alle zintuigen staan op scherp om fonkelende sterren te zien, spannende verhalen te horen en silhouetten te ontwaren. De Melkweg ontdekken aan de hemel? Door de minimale lichtvervuiling in (Zuidwest) Friesland is de kans groot dat je die ziet. En als je mazzel hebt zie je zelfs restanten van het Noorderlicht: een rode gloed. De spannende uren van de avond en de nacht zijn perfect om op stap te gaan met een gids in de stad of in het bos. Welke zielen dolen er nog rond? ‘Discover the Dark’ in Waterland van Friesland! De VVV heeft vijf tips voor je uitgelicht.

Sterren spotten in Gaasterland

In Gaasterland is nog weinig lichtvervuiling, dus aanschouw de sterrenhemel in haar puurste vorm. Misschien spot je zelfs de Melkweg! Kies een avond met een heldere hemel uit en ga naar het uitkijkpunt van het Oudemirdumerklif (52°50’12.12″N 5°31’58.60″O) of naar het Mirnserklif (52°51’02.56″N 5°28’49.49″O). Ook vanuit een donkere plek in het Rijsterbos is sterrenkijken mogelijk, maar na zonsondergang mag je officieel niet meer in het bos komen. Een plekje waar je wel mag komen is bij de ‘Wyldemerk’ (52°52’02.32″N 5°31’30.69″O). In het najaar kijk je meer richting het Zuiden en in de winter naar het Zuidwesten. Gebruik geen zaklantaarn, want dan wen je niet aan het duister. Gewoon even 10 minuten wachten in het donker en je ziet de sterren. Mooie sterrenkaarten om mee te nemen zijn verkrijgbaar bij Bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum.

Gates of light op de Afsluitdijk

Elke dag passeren meer dan 200.000 auto’s de ‘poorten van licht’ op de Afsluitdijk van Daan Roosegaarde. In het donker lichten de strips op door de koplampen van deze passerende auto’s. Hierdoor is de ‘toegangspoort’ naar Waterland van Friesland verandert in een futuristische binnenkomst langs de monumentale sluizen uit 1932. In 2019 won Daan Roosegaarde met de ‘GATES OF LIGHT’ de ‘International Architecture Transportation Award’.

Een verhaaltje voor het slapen gaan Nu even geen Netflix, TV of je smartphone. Maar verhalen, live in huiskamers, musea, cafés, oude kerkjes, overheidsgebouwen, scholen. Ook in Waterland van Friesland is op de avond van 15 november gevuld met boeiende verhalen. In een winterwarme sfeer ontmoet je de meest interessante verhalenvertellers. Ontdek middeleeuwse verhalen over de Elfsteden in Museum en Werkplaats Houtstad IJlst. Of kies voor Madelène van Deuzekom in Lemmer, ze vertelt over haar leven als showartiest bij Holiday on Ice. Welk verhaal kies jij? www.verhalendavond.nl/kaart

Griezelen in Lemmer

Een gids van VVV Lemmer neemt je mee in de geschiedenis én spannende verhalen, zoals over Captain James Boorder en de aanval op Lemmer in 1799. Na eerst drie nachten heerlijk te hebben geslapen in Herberg De Wildeman keerde hij terug naar zijn schip om vervolgens Lemmer te bombarderen. Ervaar tijdens deze wandeling een live hoorspel waarbij je samen met de gids kijkt of er nog zielen ronddolen. Het schijnt dat laatst mensen in Lemmer al een paar keer een ‘zwaaiende witte vlag’ hebben gezien… Zaterdagavond 30 november om 19.30 uur. Geef je nu op, want er is een max. van 20 deelnemers; bel 0514-534550 of mail: info@waterlandvanfriesland.nl

Mysterious Mummies

Ontrafel het geheim van de eeuwenoude mummies in de grafkelder van Wiuwert. Het is nog steeds wetenschappelijk niet bewezen hoe het kan dat deze lichamen al vanaf 1609 zó goed bewaard blijven. En wie zijn de mensen die hier liggen? Zijn het de bekende ‘Walta’s’? Of de eerste vrouwelijke studente aan de universiteit in Nederland: Anna Maria van Schurman? Een gids neemt je in een avondrondleiding mee in het geheim van Wiuwert. Griezelen gegarandeerd. Elke dinsdag, woensdag en donderdag t/m 31 oktober 2019. Opgave bij gids Stephan Kurpershoek via 0623541465 of stephankurpershoek@live.nl