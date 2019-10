De Jonge Berend 125 jaar

Stavoren– Het is alweer 125 jaar geleden dat Douwe Roosjen een prachtige jol had gebouwd voor Gerrit Mulder.

“Ik denk, we motte effe prate

Het gaat over me eige boot

Want dat is een heel mooi scheepie

Ook al is ie niet erg groot”

Zo begint het trotse Jollenlied. De jol kreeg de naam Vrouwe Grietje en het visserijnummer ST49. Na vele avonturen en soms barre tijden werd de jol gekocht door Wietse Visser en kreeg de jol het visserijnummer ST48. Wietse gaf de jol ook een andere naam. De jol zou voortaan als De Jonge Berend te vissen gaan. Samen voeren ze van Enkhuizen tot aan Wieringen, de manden in de jol waren dan weer gevuld met ansjovis en dan weer met haring. soms voeren ze ook met gasten om een zakcentje bij te verdienen. Aan deze mooie tijden kwam een einde in 1935 toen De Jonge Berend helemaal uit de visserij is gehaald. De Jonge Berend heeft vervolgens veel bijzondere plaatsen en mensen gezien. In 1970 lag ze, half onder water, te verloederen onder een brug bij Loosdrecht, ze hadden er ook een ander naambordje met de naam Schollevaer erop gespijkerd. Richard Bakker kocht haar van de havenmeester en in Kortenhoef is ze weer helemaal opgekalefaterd en Richard heeft er 5 jaar heerlijk mee gevaren. De Jol kwam daarna in handen van Klaus Roding en deze bracht de jonge Berend gelukkig weer terug naar Friesland, als je in Stavoren geboren bent kun je toch niet aarden in Holland. Berend werd helemaal gerestaureerd bij van der Meulen in Sneek en de jonge Berend voelde zich weer als een vis in het water.

In 1978 deed ze voor het eerst mee met de visserijdagen in Workum en daar was Berend een graag geziene gast en voelde ze zich helemaal thuis. Piet Bouma, ook zo’n stoere visser uit Workum zag wel wat in de jol en hij deed iedere visserijdagen mee, hij won 3 keer de brijlepel. In 1994 was er groot feest, de helling bestond 300 jaar en Berend werd 100 dus dat moest gevierd worden samen met het viswijvenkoor Grietje Sprot wat al zingend over de dijk naar de haven toe kwam lopen. 20 jaar later staat Berend weer voor een nieuw avontuur, hij gaat nu toch naar een stichting en is helemaal weer opgelapt. De Stichting “De Staverse jol” zet zich in om kleine houten vissersschepen te bewaren en een zinvolle invulling te geven aan het bewaren van dit cultureel erfgoed. Zo wordt ieder jaar een aantal keren met traditionele zeilende vissersschepen op traditionele wijze gevist op het IJsselmeer. De Jonge Vissers Onder Zeil is een enthousiaste groep jongeren die hart hebben voor het oude ambacht van visser en ook voor De Jonge Berend.

Foto’s: Cara Batteké