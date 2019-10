Bigband Cue en Jannie Brandsma in: Ode aan Ella!

Sneek-Na een periode van “muzikale uitstapjes”, gaat bigband Cue terug naar haar roots: de swing! Deze keer met een ode aan Ella Fitzgerald. Bigband Cue is een semi professionele allround bigband. De band wisselt stevige funk, gevoelige ballads en moderne swing moeiteloos met elkaar af. Cue initieert graag een aantal optredens per jaar waar ze haar kwaliteiten op het gebied van jazz en funk kan laten horen. Daarnaast treedt Bigband Cue graag op als begeleidingsband. Mooie voorbeelden daarvan zijn de jaarlijkse kerstmusical in theater Sneek, het Sneeker Gala en rockopera Tommy.

Voor Jannie Brandsma, al jarenlang vaste zangeres van Cue, is Ella Fitzgerald een grote inspirator. Zij en de nummers van Ella spelen dan ook de hoofdrol tijdens dit optreden in de Noorderkerk.Tijdens haar studie aan het conservatorium verdiepte Jannie zich al in Ella Fitzgerald; haar leven, maar vooral haar zangstijl en haar repertoire. Puttin’ On The Ritz, Cheek to Cheek en It don’t meen a thing, zijn enkele voorbeelden van nummers die voorbij zullen komen. Daarnaast speelt bigband Cue ook nummers met instrumentale solisten, zoals het bekende “Round Midnight” van Tholonius Monk en “Yardbird Suite” van Charlie Parker.

Wanneer: zondag 3 november

Hoe laat: 15.30 uur

Waar: Noorderkerkzaal (Atrium) Sneek

Kaarten: via www.theatersneek.nl of aan de zaal

Prijs: € 12.50 (kinderen €7.50)