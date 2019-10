Musical Inez Timmer in Piers’ Stee

Kimswerd – Op vrijdag 15 november speelt Inez Timmer de voorstelling ‘Vijf minuten voor aanvang!’ in Kimswerd. In deze solomusical vertelt Inez het verhaal van een internationale musical-artieste, die steeds weer moet aarden in een ander land en zich aan moet passen aan een andere cultuur. Inez vertelt over het buitengewone leven achter de schermen en over bewonderd worden door duizenden mensen. Deze blijmoedige muzikale rollercoaster is een persoonlijk verhaal over roem, glitter en glamour, en je tegelijkertijd moederziel alleen kunnen voelen.

De Friese Inez Timmer is internationaal actrice, theatermaakster en zangeres. Ze speelde in Duitsland, Oostenrijk en Nederland in meer dan dertig musicals. Enkele weken geleden had Inez haar daverende TV-debuut in ‘The Voice Senior’. Ze bevoer als artieste op cruiseschepen alle zeven wereldzeeën, maar sinds 2012 heeft ze zich toegelegd op het spelen van intieme theatervoorstellingen in Nederland. Haar voorstellingen krijgen lovende recensies in de media en zijn in het hele land te zien in grote en kleine theaters en op bijzondere locaties.

Vrijdag 15 november om 20.00 uur in MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26A, Kimswerd. Entree € 15,-. Reserveren via wapkimswerd@hotmail.com of 06-5335 5774. www.theaterineziatief.nl