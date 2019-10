Landelijke Natuurwerkdag in Vlindertuin Lemmer

Lemmer – Een stukje natuur in eigen gebied onderhouden? Samen met anderen lekker in de buitenlucht aan het werk? Kom dan op zaterdag 2 november naar de Natuurwerkdag in de Vlindertuin in Lemmer en help mee bomen en struiken snoeien en zagen, riet harken en de waterpartijen hekkelen. Ook maatschappelijke stagiairs zijn welkom!

De Landelijke Natuurwerkdag wordt dit jaar voor de 19e keer gehouden. Iedereen wordt uitgenodigd om tijdens die dag in eigen regio aan de slag te gaan in de natuur. Bezoekerscentrum MAR en KLIF en Landschapsbeheer Friesland organiseren de Natuurwerkdag in de Vlindertuin.

De Natuurwerkdag combineert kennis en beleving. Tijdens de dag zijn er ervaren natuurgidsen aanwezig die je graag wat vertellen over het onderhoud en over de dieren die we zeker te zien gaan krijgen. De Natuurwerkdag is dan ook de gelegenheid om lekker met het hele gezin aan de slag te gaan en een stukje natuur in je eigen gebied te onderhouden en ontdekken.

Aan de rondweg in Lemmer is een mooi stukje groen ingericht als Vlindertuin. Een halfwilde ‘Strúntún’, waar van alles te beleven is. Onder het motto ‘leef je uit’ gaan we samen aan de gang om de tuin weer klaar te maken voor het winterseizoen. Gereedschap is aanwezig. Deelnemers hoeven zelf alleen maar laarzen, ‘tuinkleren’ en een goed humeur mee te nemen.

Jong en oud zijn welkom van 10.00 tot 13.00 uur bij het informatiebord aan de ingang van de Vlindertuin op de hoek van de (verlengde) Flevostraat en de Rondweg, nabij het Jeu de Boules terrein. Voor een kop koffie of limonade met wat lekkers wordt gezorgd. Graag tot zaterdag! Jullie hulp wordt zeker gewaardeerd! Meer informatie of aanmelden via www.natuurwerkdag.nl.

Zoek je nog een plekje om je maatschappelijke stage te lopen? Dat kan bij de natuurwerkdag in Lemmer. Je kunt je voor de maatschappelijke stage aanmelden met een mailtje aan sabine@marenklif.nl.