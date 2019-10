Van Noorderhoek tot het Provinciehuis: overal verhalen

Sneek- Op vrijdagavond 15 november vindt voor het tweede achtereenvolgende jaar Verhalenavond plaats in Friesland. Iedereen met een verhaal, particulier of organisatie, kan dat vertellen op een zelf te kiezen locatie. En aan die oproep wordt veel gehoor gegeven, zo blijkt uit een tussenstand. Ook in Sneek en omgeving zijn diverse verhalen aangemeld. Ruim drie weken voor het evenement staat de teller provinciaal op zo’n 130 locaties. Het aantal verhalen dat te beluisteren is tussen 19.00 en 22.00 uur ligt nog een stuk hoger. “Op diverse locaties zijn meerdere verhalen te horen”, legt David Lelieveld van de organisatie uit. Huiskamer spant de kroon Zowel de aangemelde vertellers als de vertellocaties zijn heel verschillend. Van het provinciehuis tot Noorderhoek in Sneek. “De kroon spant de huiskamer; zo’n veertig procent van de huidige aanmeldingen is particulier. Musea doen ook weer in grote getale mee. En het aantal kerken en horecagelegenheden groeit gestaag. We merken ook dat scholen – basisscholen houden ’s middags Ferhalefjoer – en bedrijven enthousiast raken. Nu nog even aanmelden”, knipoogt Lelieveld.

Tot een uur voor aanvang

Aanmelden als verteller kan tot een uur voor aanvang op verhalenavond.nl. “Maar slimmer is om dat eerder te doen”, zegt Lelieveld. “Dan zullen meer mensen je verhaal opmerken op de website, de plek waar alle verhalen en locaties in kaart worden gebracht voor het publiek. Bovendien is er voor iedere verteller een raamposter, ook die wil je natuurlijk zo lang mogelijk laten zien.” Op www.verhalenavond.nl zijn alle verhalen te zien die momenteel zijn aangemeld. Nog elke dag komen daar verhalen bij.