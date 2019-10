Britta Maria met Huiswaarts bij Lewinski

Sneek- Na jaren Franse Chansons te hebben gezongen keren zangeres Britta Maria en haar muzikanten huiswaarts. Huiswaarts naar het geliefde Nederlandse lied…

Met liedjes en composities van o.a. Ruud Bos, Friso Wiegersma, Adèle Bloemendaal, Annie M.G. Smidt, Rogier van Otterloo, Willem Wilmink en Ramses Shaffy, vaak in nieuwe frisse arrangementen. Tevens klinken er eigen geschreven liedjes en een enkele vertaling van een Frans Chanson naar het Nederlands Met zangeres Britta Maria (o.a. ‘Chansons van Schoonheid en Troost’) Pianist/zanger Maurits Fondse (o.a. band van Freek de Jonge/Dansen met de Vijand) en op accordeon Oleg Fateev (o.a. band van Herman van Veen/Jeroen Willems de Zoete Oorlog/Jelle Brandt Corstius) Accordeonist Oleg Fateev komt oorspronkelijk uit Moldavie, hoewel hij al meer dan 20 jaar in Nederland woont is zijn spel doorspekt met Balkaninvloeden die opzwepen en ontroeren.

Mathijs van Nieuwkerk noemde Maurits Fondse één van de beste pianisten van Nederland.

Britta Maria wordt geroemd om haar diepe prachtige stem en haar expressieve performance

Lewinski, Waterhoenstraat Sneek

Britta Maria – Huiswaarts

Zaterdag 2 november

Aanvang: 18:00 uur

vvk 12.50