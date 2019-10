Troubadour Bruno en Toontje Lager in Het Bolwerk Sneek

Sneek- Troubadour Bruno zingt hoofdzakelijk in het Fries en Engels, maar komt ook met Nederlandstalige en Duitse nummers. Bruno is al geruime tijd een vernieuwende troubadour en vindt het geen probleem als ‘human Jukebox’ te improviseren, verzoekjes te doen en jong of oud te entertainen met de energie waarop hij zijn nummers brengt.

Nadat hij in 2013 aan Liet meedeed met zijn nummer ‘Myn Dream‘, werd hij winnaar van Liet 2014 met zijn liedje ‘Beppe’. In 2018 won hij opnieuw, ditmaal met de band Stonecrobs en het liedje ‘Yn Frijheid Kinsto Libje‘.

Verder kennen we de allround singer-songwriter van zijn Friestalige nummer ‘Simmer Yn Fryslân‘, het duet ‘Sulveren Snie‘ en het lied ‘Heechspanning‘ van zijn band Days to Imagine. Deze nummers zijn regelmatig op Omrop Fryslân te horen.

Tijdens deze, gratis toegankelijke avond, worden er vier verschillende bokbieren aangeboden.

‘Net Als in de Film’, ‘Ben Jij Ook Zo Bang’ en ‘Lente in Twente’ zijn klassiekers uit de Nederpophistorie. De hits van Toontje Lager zijn terug te vinden op de LP Er Op Of Er Onder uit 1982. Zaterdag as speelt de band het album integraal.

Het concert wordt afgesloten met andere bekende songs uit diezelfde periode. Toontje Lager speelt, nog steeds onder de bezielende leiding van Erik Mesie, ook al haar hits. Bijvoorbeeld: ‘Vroeg Of Laat’, ‘Zoveel Te Doen’, ‘In Gedachten’, ‘Het Doet Pijn’ en ‘Stiekem Gedanst’. Ook het gevoelige ‘Zonder Jou’, de solohit van Erik Mesie uit 1986, komt voorbij.

Toontje Lager is een van de populairste Nederlandstalige bands van begin jaren tachtig. De groep keerde in 2017 terug in een vernieuwde samenstelling op de Nederlandse podia. De band had toen al dertig jaar niet meer opgetreden. Toontje Lager vierde dit met een succesvolle tournee, waarbij in april 2017 ook Het Bolwerk werd aangedaan.

Een onvergetelijke avond vol (jeugd)sentiment voor iedereen die toen jong was! Maar zeker ook voor jonge mensen van nu, die verder willen kijken dan de hedendaagse muziek.

Vrijdag 1 november 2019

BOKBIERCAFE MET TROUBADOUR BRUNO

21.00 uur / gratis

Zaterdag 2 november 2019

TOONTJE LAGER

21.00 uur / vvk € 17,- zaal € 20,-