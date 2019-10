Theaterprogramma Sneek, Week 44

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Plien & Bianca

En nu dan? (Try-out)

Plien & Bianca, een genre op zich, zijn al jaren niet meer weg te denken aan de top van de Nederlandse komedie.

Met hun meesterlijke typetjes, scherpe dialogen en sublieme timing kon een zevende theaterprogramma niet uitblijven. In En nu dan? wacht er een onvergetelijke stoet aan typeringen en nemen de dames je weer een avond mee in hun unieke mix van hartverscheurende humor en ontroerend hilariteit.

Cabaret // do 31 oktober // 20.15 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Anke Bijlsma & Gerrit Haaksma

Krediet

KREDIET is de Nederlandstalige opvolger van de succesvolle kroegtheaterstukken Katarsis, Kredo en Krimp.

Al jaren toeren de acteurs Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma door de provincie Friesland met de door Gerrit Breteler geschreven theaterstukken die zich afspelen aan de bar van het fictieve café De Bonte Bok. Na 12 jaar wordt het tijd om de grenzen te verleggen. Er wordt gespeeld in theaters, cafés, dorpshuizen, boerderijen en schepen. Altijd rond de toog. Met het publiek binnen handbereik.

Krediet gaat over dat Knilles naar het café komt om te vertellen dat hij opzoek is gegaan naar één van de oudste paardenrassen. In het café ontmoet hij de Twentse Hetty.

De politicus, Peke van der Klamp, neemt alvast wat krediet op de democratie. Het zou mooi zijn geweest wanneer juist Hetty kon zien hoe handig hij zich hierdoor slaat! En dan is er Jabke, het flexibel postkantoor. Ze sorteert de post aan de bar. Wat niet bestaat hoeft immers ook geen post te krijgen…. Zo veel mensen, zo veel herkenbare verhalen.

Toneel // do 31 oktober // 20.15 uur // € 18,00 // Bolwerk Zaal, Kerkgracht 8 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Renée van Wegberg e.a.

List, Shaffy en Piaf

In LIST SHAFFY & PIAF zingt Musical Award Winnaar (2018) Renée van Wegberg wederom het rijke oeuvre van haar favoriete artiesten.

Samen met een viertal topmuzikanten brengt zij het mooiste en beste uit het repertoire van o.a. Liesbeth List, Ramses Shaffy en Edith Piaf ten gehore. Uiteraard mogen de prachtige nummers die zijn geschreven door Jacques Brel, Frank Boeijen, Charles Aznavour en Mikis Theodorakis niet ontbreken.

Dit keer speelt Renée van Wegberg geen rol, maar is ze te zien als zichzelf. Persoonlijk en kwetsbaar.

Haar theatershow trakteert het publiek op zowel herkenbare als nieuwe arrangementen, verrassende duetten en muzikaal vuurwerk. Dit doet zij samen met Billy Maluw (muzikale leiding), Job Greuter, Berry Janssen en André van Damme.

Muziek // vr 1 november // 20.15 uur // € 30,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Henry van Loon

Onze Henry

Je bedenkt het niet maar je ziet het wel degelijk, waardoor je na afloop met een parelmoeren glans naar buiten treedt en hoofdschuddend tegen je tijdelijke bedpartner fluistert: ‘Dat was nu echt weer iets voor onze Henry.’

In deze persoonlijke voorstelling zoomt Henry in op zijn Brabantse roots met ontroerende liedjes en even hilarische als fidele bespiegelingen. Onze Henry is alweer de vijfde theatershow van de virtuoze comedian en acteur Henry van Loon (Oirschot, 1982). Daarnaast is Henry opnieuw op televisie zien in zijn glansrol van school conciërge Volkert in De Luizenmoeder.

Cabaret // za 2 november // 20.15 uur // Laatste kaarten // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Jan Arendz, Marijke Geertsma & Anke Bijlsma

De man fan dyn libben

‘De man fan dyn libben’ gaat over een vrouw die ziek is en niet meer beter kan. Om haar man goed achter te laten, zoekt zij voor hem een nieuwe liefde. Zij plaatst daarom een contactadvertentie en er komt een mooie jongere vrouw op af. Kan niet mooier, zou je denken. Maar dan blijkt dat haar man en die jongere vrouw elkaar al kennen en komt de vraag om de hoek: wat voor spel wordt hier eigenlijk gespeeld en wie houdt wie nu voor de gek? Niets is wat het lijkt…

Toneel // zo 3 november // 14.30 uur // € 21,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

