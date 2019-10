Local Vocal en Ex BTW treden samen op in Noorderkerkzaal

Sneek- Popkoor Local Vocal en de band Ex BTW geven woensdag 30 oktober met elkaar een concert in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Beide groepen zijn afkomstig uit Sneek en repeteren op woensdagavond bij Kunstencentrum Atrium. Zij nemen afzonderlijk een set voor hun rekening en treden met elkaar op. Het concert duurt circa twee uur en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Local Vocal en Ex BTW kennen elkaar al jaren vanuit de Sneker muziekwereld. Afgelopen voorjaar ontstond het idee om met elkaar een concert te gaan geven. De repetities hiervoor vonden plaats op 9 en 16 oktober. Het concert bestaat uit drie delen. Beide groepen brengen zelfstandig een aantal nummers ten gehore en staan samen op het podium voor vertolkingen van onder meer ‘Mr. Blue Sky’ van Electric Light Orchestra, ‘It’s Raining Men’ van The Weather Girls en ‘I’m So Excited’ van The Pointer Sisters. Tussendoor is er een korte pauze.

Local Vocal Popkoor Local Vocal bestaat uit 26 dames en heren en telt vier partijen: sopranen, alt-sopranen, lage alten en bas/tenor. Het koor is voortgekomen uit twee workshopgroepen van Anne Oosterhaven, bekend van onder meer de Bogerman Bigband. Sinds 2011 staat Local Vocal onder leiding van Atrium-zangdocente Jannie Brandsma. Local Vocal vierde in 2017 zijn 25-jarig jubileum met een speciaal concert bij Lewinski in Sneek. Het repertoire bestaat uit onder andere pop, jazz en klassiek. Zo zong de groep de afgelopen jaren nummers als ‘California Dreamin’ van The Mamas & Papas, ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen en ‘Time In A Bottle’ van Jim Croce.

Ex BTW Ex BTW ontstond bijna twintig jaar geleden uit een popworkshopband van Kunstencentrum Atrium. De groep speelt vooral rock, soul en blues, met covers van bijvoorbeeld Amy Winehouse, Barbara Carr, Blues Brothers en Billy Price op de setlijst. In de gelederen bevinden zich onder meer een soulvolle zangeres, een klagende bluesharp en een vierkoppige blaassectie. Ex BTW heeft veel optredens op de meest uiteenlopende plekken achter zijn naam staan. De band wordt bij Kunstencentrum Atrium begeleid door gitaardocent/bandcoach Thomas Zoetelief.

Datum: Woensdag 30 oktober 2019 Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur) Entree: gratis Locatie: Noorderkerkzaal van Theater Sneek (ingang: Kunstencentrum Atrium)

Foto’s Ronald Mors