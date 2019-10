Sneek- Kom griezelen in het Fries Scheepvaart Museum op vrijdagavond 25 oktober. Ga op zoek grote griezels. Schrik niet van een zeeheks die kwade plannen heeft of van een scheepskok die je het liefst in de pan ziet verdwijnen.

Heb je alle 10 griezels gevonden? Dan trakteren wij je op een lekker vies drankje of een gruwelijk hapje! Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. We vinden het leuk als je zelf (en je begeleider(s)) ook verkleed komt!

We starten na zonsondergang… om 18.00 uur en gaan door tot 21.00 uur.

Kosten zijn 3 euro per persoon.

Ben je lid of heb je een MJK dan mag je voor €2,- naar binnen!