DJ Puri uit Sneek scoort met ‘Naagin’ 11 miljoen views binnen 4 dagen

Sneek- DJ Puri uit Sneek heeft met ‘Naagin’ een nieuwe hit te pakken. Binnen vier dagen staat de teller op YouTube al op meer dan 11 miljoen views. De fans van het liedje komen vooral uit India. Daar is Akshe Puri, zoals hij eigenlijk heet, nu druk aan het touren om het nummer te promoten. Akshe heeft Indiase roots en is daarom extra trots op het succes in dit land.

“Heel erg bedankt dat jullie mij thuis laten voelen in mijn moederland India”, zegt de artiest in het Engels op zijn Instagram. De Sneker heeft steeds meer succes. Zijn grote doorbraak was het nummer Coño, dat nu op Spotify alleen al bijna 60 miljoen keer is beluisterd. Maar ook hits als Huts en Palo heeft hij al op zijn naam staan.

Foto: Omrop Fryslân

