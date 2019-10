Biografie Ricciotti ensemble

Sneek- Het Ricciotti ensemble is een orkest bestaande uit veertig jonge musici. Het heeft zich ten doel gesteld om symfonische muziek van kwaliteit te brengen op plaatsen waar deze normaliter niet klinkt.

Ricciotti ziet muziek als een middel om mensen gelukkig te maken en nader tot elkaar te brengen. Zoals ieder mens een gelijk recht heeft op geluk, heeft ieder mens een gelijk recht op muziek. Symfonische muziek heeft nochtans een vast omkaderd domein: het is voorbehouden aan een beperkte groep mensen op een beperkte hoeveelheid locaties. Ricciotti zet zich ervoor in om dat kader te doorbreken: symfonische muziek moet overal kunnen klinken en ieder mens moet ermee in aanraking kunnen komen.

Niet alleen op gebied van locatie en publiek wijkt Ricciotti’s concertpraktijk af van de norm: ook op het artistieke vlak pakt het de zaken anders aan. Muziek laat zich bij Ricciotti niet beschrijven in een eenzijdige beweging van een podium naar een zaal. Het orkest streeft naar een directe interactie met het publiek. Interactie vormt een voorwaarde om een complete muzikale ervaring tot uiting te brengen en bestaat bij de gratie van twee elementen: het publiek moet zich comfortabel voelen en zich ervoor open kunnen stellen; de muzikant moet zich vrij voelen in zijn presentatie. Pas wanneer er aan die twee elementen is voldaan, beschouwt het Ricciotti een optreden als geslaagd.

Ricciotti heeft zich sinds 1970, het jaar van zijn oprichting, ontwikkeld tot expert op het gebied van publieksbenadering. Iedere toehoorder, jong of oud, leek of connaisseur, voelt zich snel op zijn gemak. Dat is te danken aan het veelzijdige repertoire (klassiek, wereldmuziek, jazz en pop), de laagdrempelige presentatie (de leden spelen staand en dragen gewone kleding) en aan de jonge, enthousiaste uitstraling van het orkest (de optredens worden altijd door de orkestleden zelf gepresenteerd en de interactie met het publiek is groot).

De artistieke en organisatorische flexibiliteit van Ricciotti maakt het orkest uniek. Ricciotti heeft geen podium nodig: een vrije ruimte van zes bij acht meter is voldoende. Daardoor kan praktisch overal en voor iedereen gespeeld worden. De orkestleden zijn binnen twee minuten speelklaar (van bus tot optreedlocatie). Dankzij die snelheid kunnen er per dag meerdere concerten gegeven worden. Ricciotti bereikt zijn publiek in de natuurlijke omgeving: daar waar men woont, werkt of recreëert. Geen van de toehoorders hoeft te betalen om een concert van Ricciotti bij te kunnen wonen.