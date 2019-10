Andrew Adkins bij Lewinski

Sneek- Andrew Adkins is niet alleen een getalenteerde singer-songwriter, hij wordt door zijn leeftijdsgenoten ook hoog aangeschreven als performer. Samen met zijn goede vriend en bassist Clint Lewis laten zijn optredens een blijvende indruk achter, zijn aanwezigheid op het podium is de perfecte mix van humor en nederigheid, die zijn publiek op zijn gemak stelt en hen meeneemt naar een liedjeslandschap dat zijn oorsprong vindt in de bergen van West Virginia.

“Andrew Adkins is without a doubt the embodiment of the current state of roots music in West Virginia, as well as it’s most profound songwriter” -No Depression Magazine

Wilt u van tevoren een hapje mee-eten? Dat kan! De keuken is geopend tussen 18 uur en 19:30. U kunt uw eventuele dieetwensen doorgeven via info@lewinski.nl

Andrew Adkins

Vrijdag 1 november

Aanvang:20:00

vvk: 7,50

Lewinski: Locatie Waterhoenstraat 2, 8601 XT Sneek