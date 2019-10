Instore concerttour WIEBE

Sneek- Op zaterdag 26 oktober toert de band WIEBE langs diverse boekhandels om hun nieuwe album ‘Y’ te promoten. Tijdens deze zogenoemde instore concerttour is de band op maar liefst vijf verschillende locaties te zien en te horen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om het album te laten signeren. De dag begint om 11.00 uur bij boekhandel Van der Velde in Groningen.

Daarna volgen optredens bij boekhandel Binnert Overdiep in Heerenveen, boekhandel Van der Velde in Sneek, boekhandel Van der Velde in Leeuwarden en Boekhandel Burgum in Burgum. Het nieuwe album ‘Y’ is meer dan alleen een album met muziek. Het zit namelijk in een bijzonder vormgegeven doos met daarin ook een aantekeningenboekje over het schrijfproces, boekjes met teksten en bladmuziek en nog enkele intieme elementen, die samen de nieuwste cd van WIEBE tot een bijzonder geheel maken.

Op het album spelen ook het Frysk Jeugd Orkest en strijkkwartet Regina Forte mee. Het begon allemaal twee jaar geleden, toen zanger Wiebe Kaspers te maken kreeg met liefdesverdriet. Zijn relatie ging na een lange periode plotseling uit. “As artyst, mar benammen as persoan woe ik wat mei dat fertriet.

Om foarút te kommen en te ferwurkjen mei muzyk. Dat proses is no fertaald yn dit album en dêr binne wy hartstikke grutsk op”, zo zegt Kaspers.

Voor de Afûk is het ook echt iets nieuws, laat uitgever Ernst Bruinsma weten: “De útjouwerij fan de Afûk is in fêste wearde yn it literêre lânskip fan Fryslân. Mar sa no en dan besykje wy te eksperimintearjen mei nije foarmen. Dizze cd mei tekstboek fan Wiebe Kaspers en syn band, yn in skitterjende foarmjouwing fan Peter Boersma, is sa’n eksperimint. In ynspiraasje foar minsken dy’t graach Frysk lêze.”