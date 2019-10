Attie Dotinga beschrijft de magische wereld van Margje

Sneek- De Sneekse, Attie Dotinga, beschrijft in ‘De Magische Wereld van Margje’ het wel en wee van een magische familie die in Tersnake woont. Woonplaatsen als Sneek en Hindelopen komen voorbij met hun oude benamingen. De waterpoort komt regelmatig in beeld en ook de Martinikerk is aanwezig in dit fantasieverhaal. Het Wilhelminapark met het oude van dagen bankje heeft ook een belangrijke plaats in dit epos.

Attie Dotinga schrijft al haar hele leven en is pas sinds 2016 begonnen met schrijven en publiceren. Het verhaal van Margje stroomde zo uit haar pen dat ze zich iedere keer weer afvroeg wat er stond te gebeuren. Lezers die het verhaal lezen en meer willen, dat is geen probleem. Inmiddels liggen er al vervolgverhalen klaar. Online zijn de boeken al te bestellen bij de online boekhandels en vanaf 4 november liggen deze bij boekhandel van de Velde in Sneek.

Mensen die een boek met handtekening willen kunnen deze bestellen bij attiedoitnga@gmail.com