Lezing Onno Blom over De jonge Rembrandt bij Van der Velde

Sneek – Onlangs verscheen De jonge Rembrandt, een prachtig geïllustreerde biografie over de jeugdjaren van de kunstenaar. Hierin gaat Onno Blom, net als Rembrandt afkomstig uit Leiden, op zoek naar de wortels van de kunstenaar in zijn geboortestad.

We weten weinig tot niets van Rembrandts jeugd. Het intiemste wat we van hem hebben is zijn werk, dat ook in de vroege jaren al verbluft door diepgang en menselijkheid. Voor zijn portret van de kunstenaar als jonge man heeft Onno Blom zich verdiept in de wereld waarin de kunstenaar de eerste vijfentwintig jaar van zijn leven doorbracht. Leiden, met zijn jonge universiteit en bloeiende lakenhandel, bood Rembrandt de kans om zichzelf uit te vinden. Hoe deed hij dat? Werd hij een geniale kunstenaar door zijn omgeving, zijn familie en leermeesters? Of was zijn ontwikkeling als kunstenaar een hoogstpersoonlijk, eigenzinnig avontuur? Hoe werd Rembrandt Rembrandt?

Onno Blom is schrijver, biograaf en columnist voor de Volkskrant. De door hem in 2017 gepubliceerde biografie over Jan Wolkers Het litteken van de dood werd bekroond met de Nederlandse Biografieprijs 2018. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek over Rembrandt is hij elke zaterdag op NPO 2 te zien in de serie “Het raadsel Rembrandt”.

Wie: Onno Blom

Waar: Van der Velde Boeken, Kruizebroederstraat 36, Sneek

Wanneer: woensdag 30 oktober 2019, 20.00 uur

Toegang € 5,00 – reserveren gewenst