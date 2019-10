Promenade Orkest geeft concert met andere muziekgroepen

Sneek – Het Promenade Orkest van Kunstencentrum Atrium geeft zaterdag 2 november een luister- en meezingconcert in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Hierbij zullen ook andere muzikanten en groepen optreden. Aan bod komen allerlei muziekgenres, van opera tot pop. Het concert begint om 20.00 uur.

Het repertoire van het Promenade Orkest uit Sneek, dat dit najaar van start is gegaan, bestaat uit klassieke werken, populaire stukken en filmmuziek; van opera tot jazz. In het orkest bevat onder meer een (alt)viool, cello, contrabas, klarinet, saxofoon, dwarsfluit, hobo, fagot en harp. Het orkest is een initiatief van Kunstencentrum Atrium en Triskel Producties en wordt gedirigeerd door Froukje de Wit.

Het geven van mooie concerten vormt een vast onderdeel van het Promenade Orkest, waarbij verbinding maken met elkaar, het publiek en de verschillende muziekstijlen centraal staat. Het orkest treedt zelfstandig op, maar begeleidt ook koren en solisten (instrumentaal, vocaal). Er wordt op dinsdagavond gerepeteerd bij Kunstencentrum Atrium in Sneek.

De optredende groepen/muzikanten tijdens het concert:

· Musical-, opera- en operettekoor Les Rigolaux, Sint Nicolaasga

· Gemengd koor Us Lyts Doarpke, Joure

· Popkoor Witmarsum

· Peter Wagenaar (toetsen)

· Eise Hille Ris Lambers (toetsen)

· Nynke Gijsen (zang)

· Jelcher (bas)

· Theun (drums)

Entree: € 7,50. Kaarten kunnen in de voorverkoop worden verkregen via de deelnemende muziekgroepen aan het concert, niet via Theater Sneek. Tevens kan voor tickets contact worden opgenomen met Froukje de Wit: dewitfroukje@hotmail.com. De resterende kaarten worden op de avond van het concert verkocht bij de balie van Kunstencentrum Atrium.