Vanavond ‘Zij en Hij in Gaasterland met Eelke Lok

Balk- Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar met het thema ´Zij/Hij’. Wat mooi om een blik te werpen op vroeger tijden. Hoe was het leven in bijvoorbeeld de jaren vijftig voor de dames en heren in Gaasterland en omgeving? En hoe doorstaat dat de vergelijking met nu?

Eelke Lok, bekend van Omrop Fryslân, neemt ons mee terug in de tijd.Aan de hand van beelden van het Fries Filmarchief vertelt hij hoe het ooit was, doorspekt met leuke anekdotes. Een avondvullende ‘trip down memory lane’. Deze avond wordt georganiseerd i.s.m. Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân.

Foto Henk van der Veer

Waar: Podium Gorter, Doopsgezinde Kerk, Raadhuisstraat 27 in Balk

Wanneer: Vandaag, donderdag 17 oktober

Om hoe laat: 20.00 uur

Entree: € 10,00