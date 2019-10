Workum- Zaterdag 26 oktober organiseert It Fryske Gea van 09.30 – 11.30 uur een wandeling op de Warkumerwaard. De Warkumerwaard vlakbij Workum is zeker een bezoek waard. Normaal is dit gebied vanwege de vele vogels en kwetsbaarheid niet toegankelijk voor publiek, maar tijdens deze excursie maken wij een uitzondering. Onze natuurgids Willem Boersma neemt je graag mee op een wandeling door ‘zijn’ gebied. Als jongeman struinde Willem al langs de IJsselmeerkust en hij kent de Warkumerwaard als zijn broekzak. Hij vertelt smeuïge verhalen over zijn belevenissen en laat je genieten van de natuurpracht. Interesse? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/vierdeherfst/ of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Het aantal vogels in dit natuurgebied is enorm. Door de ligging aan het IJsselmeer is het de plek waar veel vogels even uitrusten voordat zij de oversteek maken naar andere gebieden. Daarnaast is er veel voedsel te vinden in het ondiepe water. Op de schelpenbanken nestelen bijvoorbeeld grote groepen meeuwen en visdiefjes. Ook de kluut is een graag geziene gast. Met zijn prachtige gekromde snavel zoekt hij naar garnaaltjes en insecten. Met een beetje geluk neemt onze charismatische natuurgids je nog mee naar de ‘nestkasten’ voor bergeenden. Op ingenieuze wijze maakte Willem voor deze holenbroeders speciale plekken om te broeden.

LET OP: Trek voor deze excursie je laarzen aan!

Agenda:

Excursie:Uitwaaien op de Warkumerwaard tijdens een wandeling

Datum:Zaterdag 26 oktober van 09.30 – 11.30 uur

Locatie: Workum (de exacte startlocatie wordt bekend gemaakt na aanmelding)

Kosten: Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/vierdeherfst/ of 0511 – 53 96 18

Foto Archief It Fryske Gea