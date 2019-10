Ook deze herfstvakantie Coole Kidsnacht in Friesland

Sneek- Na een succesvolle eerste editie is er op vrijdag 25 oktober een nieuwe Coole Kidsnacht in Friesland. Minstens twintig musea blijven die dag na sluitingstijd open voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ouders, pakes, beppes en begeleiders zijn ook welkom. Van 17.00 tot 21.00 uur zijn er allerlei leerzame en spannende activiteiten te beleven.

“In het eerste jaar deden vijftien instellingen mee aan Coole Kidsnacht, voor dit jaar zijn dat er al twintig. En misschien worden dat er nog meer”, aldus Lisette Zwerver van Museumfederatie Fryslân.

In de hele provincie

Van Dokkum tot Wolvega en van Kornwerderzand tot Gorredijk; verspreid over de hele provincie kunnen kinderen de Coole Kidsnacht meemaken.

Anders dan vorig jaar doet er nu ook een archeologisch steunpunt mee (Aerden Plaats in Oude Bildtzijl) en heeft Schiermonnikoog een ‘coole’ nacht voor de boeg.

Groot succes

De eerste editie van de Coole Kidsnacht was een groot succes volgens Lisette. “Kinderen en ouders hadden veel plezier, er was veel reuring op social media en bijna alle instellingen opperden vrijwel direct een tweede editie.”

Musea kunnen spannend zijn

De Coole Kidsnacht is een initiatief van het Fries Educatief Platform (FEP) en Museumfederatie Fryslân.

“Doel is om kinderen op een aansprekende manier kennis te laten maken met Friese culturele erfgoedinstellingen en ze te laten ervaren dat een museum behalve leuk en leerzaam ook spannend kan zijn.”



Een overzicht van alle deelnemende instellingen en hun activiteiten staat op www.museum.frl.