Omrop Fryslân viert 100 jaar radio  

Leeuwarden- Met het hele gezin aan het toestel gekluisterd bij De bonte dinsdagavondtrein of keihard lachen bij de Dik voor mekaar show. En wie stond er niet op met de Ochtendgymnastiek van Ab Goubitz? De radio is niet weg te denken uit ons collectief geheugen. En dat terwijl het medium eigenlijk nog maar 100 jaar geleden is ‘uitgevonden’.

Want op 6 november 1919 maakte Hanso Henricus Schotanus a Steringa Idzerda, geboren in Weidum, de allereerste Nederlandse publieke radio-uitzending. Omrop Fryslân staat daarom van 28 oktober t/m 6 november helemaal in het teken van ‘100 jier radio’. Want ook de Fryske radio is van iedereen.

In ieder boerengezin moest iedereen stil zijn tijdens het weerbericht van Hans de Jong. En tijdens de sniewinter van 1979 was Radio Fryslân eventjes het centrum van de provincie. In de themaweek ‘100 jier radio’ horen we alles over de geschiedenis van de radio. Op 1 november zendt Hea! twee portretten van échte radio-liefhebbers uit.

Op 3 november is er een speciale uitzending van Buro de Vries vanuit Weidum, het geboortedorp van radiopionier Idzerda. De Harmonie van het dorp zal speciaal voor de gelegenheid 3 van de nummers uit de allereerste radio-uitzending, live ten gehore brengen. Publiek is van harte welkom, om 11.00 uur in het dorpshuis in Weidum. De toegang is gratis.