Koevoets & Thielemans exposeren bij Galerie Bax Kunst

Sneek- Gea Koevoets is geboren en getogen in Leeuwarden. In haar werk wordt zij vooral geïnspireerd door de natuur en de schoonheid van het Friese landschap zoals bij de Wadden. De ruimte, leegte, stilte en eenzaamheid die Gea daarin ervaart, maar ook de stoere grond en wolkenpartijen zijn thema’s die telkens weer terugkomen in haar werk. Het Friese landschap ziet ze als haar thuis.

Het werk van Gea ontstaat intuïtief, ze vormt zich er van tevoren geen beeld van en is tijdens het schilderen steeds onderzoekend bezig. Ze gebruikt geen foto’s, maar probeert haar ervaring en indrukken van het landschap weer te geven. De landschappen komen dan ook helemaal van binnenuit en bestaan alleen in Gea’s geest. Ze werkt net zo lang door aan een paneel tot er een landschap ontstaat waar zij zich thuis voelt. Gea gebruikt een beperkt aantal kleuren. Haar nieuwste werken zijn inmiddels kleurvoller dan voorheen en de panelen worden bewerkt met paletmes, grote kwast en penseel. Soms wordt een werk weggezet om vervolgens na maanden weer opgepakt te worden. Zij vertelt: “Ik werk, bewerk en speel, dat zijn de momenten waarop mooie dingen tot stand komen. Werk waar ik volledig en geïnspireerd achter sta”. Ze probeert zoveel mogelijk haar eigen identiteit te behouden en maakt af en toe een uitstapje naar ander werk. Dit is vaak de overgangsperiode die ze nodig heeft om weer tot het uiteindelijke handschrift te komen dat haar werk zo kenmerkt.

Een andere wereld, een bijzondere wereld, dat zie je als toeschouwer wanneer men naar het werk van Tineke Thielemans kijkt. Een wereld die kwetsbaar en gevoelig is, maar tevens een wereld waar je glimlachend naar kijkt. De wereld van Thielemans wordt gesymboliseerd door een appel. Een appel, een vrucht van onze aarde en bijzonder van vorm.

Mieren die de kunstenares regelmatig gebruikt, geven haar een kriebelig gevoel, met het aantal aan mieren dat zo overweldigend is. Evenals slangen, die ze gluiperig vindt, maar ook mysterieus, nietsontzeggend en krachtig. Thielemans dicht dieren eigenschappen toe, die ze misschien helemaal niet bezitten, maar die ze er bij ziet en voelt.

In de dierenfiguren verwerkt de kunstenares menselijke eigenschappen. De ene keer geeft het ze iets aandoenlijks, terwijl het daarnaast verrassend en fascinerend kan zijn. Dieren zijn dan ook een onuitputtelijke inspiratie. Met de beelden wil Thielemans de mensen verbazen, hun verbeelding activeren en ze aan het denken zetten.

Expositie Gea Koevoets & Tineke Thielemans 19 oktober t/m 30 november 2019