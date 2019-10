Fryske Scheurkalender verschenen met werk van Súdwesthoekers

Leeuwarden – Woensdag werd de eerste Fryske Scheurkalender feestelijk gepresenteerd in het historisch en letterkundig centrum Tresoar te Leeuwarden .

Na een collectieve oproep van Groninger initiatiefnemer Hent Hamming om foto’s in te sturen, werden honderden mensen uitgenodigd om vast te leggen wat hen raakt in Fryslân. Wat maakt onze provincie Fryslân zo bijzonder? Uit meer dan 850 inzendingen heeft een vakjury een selectie gemaakt. Het resultaat is een buitengewone scheurkalender die de beleving van vele Friezen fan hjirre en om útens 365 dagen in beeld brengt.

Onder anderen beelden van de Snekers Happy van der Heide, beeldend kunstenaar en weblogger Anske Smit kregen een plekje op de scheurkalender ( zie foto).

Happy: “Mijn inzending heeft meerdere lagen. Mijn verlangen naar het landschap zoals dat in mijn jeugd zo normaal was. Veel biodiversiteit, paardenbloemen, kieviten, grutto’s, drassige weilanden waar je met ‘drek’ laarzen doorheen banjerde maar ook de moderne technologie, met de de armband om de poot van de koe”. Anske Smit maakte een collage van een belevingsplek met zijn poëzie in het landschap op de grens tussen de dorpen Teroele en Dijken.

Ype van der Werf, Arjanne Gols, Heidy Brens, Dieuwke de Vries, Tessa Walta, allen uit Sneek en Wytske Heida uit Folsgare, Jitske van der Gast uit Hommerts, Jan Terpstra en Basisschool de Opslach uit Wommels, Anita Schoonbergen uit Blauwhuis, Richard van der Zwan uit Gauw, Kees Ytsma uit Ysbrechtum en Simon Pier Smit uit IJlst leverden eveneens schilderachtige en archaïsche fotobijdragen aan de uitgave van de Fryske Scheurkalender 2020.