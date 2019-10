Stand-up comedian Wouter Minden en Dr. Love Dance Classic Night in Het Bolwerk Sneek

Sneek- Toegankelijk, scherp, hard en met veel ruimte voor snelle interactie, dat is de stijl van stand-up comedian Wouter Monden. Wouter Monden vuurt in zijn show Zomaar aan de hand van vragen van zijn dochter een spervuur aan grappen af. Bijvoorbeeld over kickboxles met huisvrouwen, verhuizen naar het platteland en verkleinwoorden.

Zomaar ging in première op het Utrecht International Comedy Festival.

Wouter is bekend van The Comedy Factory op RTL4. Ook speelt hij regelmatig bij Comedy Café Amsterdam, was hij te horen in de Q-Musicals van Q-Music, is hij de publieksopwarmer van Zondag met Lubach en schrijft hij mee aan het satirische actualiteitenprogramma Dit Was Het Nieuws en Comedy Central Roast.

Een ouderwets heerlijk avondje dansen op onvervalste dance classic hits van toen? A.s. zaterdag kan een ieder weer uit z’n dak gaan bij de Dr. Love Dance Classic Night!

Beleef de 70’s/80’s/90’s opnieuw met die aanstekelijke en onovertroffen hits van ABBA, Aretha Franklin, Chic, Diana Ross, Donna Summer, Dr. Alban, Gloria Gaynor, Haddaway, Kool & the Gang, Michael Jackson, The Trammps, Sister Sledge, Whitney Houston en nog veel meer.

Alle favoriete nummers komen weer voorbij tijdens de Dr. Love Dance Classic Night, inmiddels een begrip bij Poppodium Bolwerk. De danseressen van Dr. Love steken het vuurtje aan en zwepen de boel op. De blazers maken het feest compleet en zorgen voor ‘good vibes’.

Vrijdag 25 oktober 2019

STAND-UP COMEDY MET WOUTER MONDEN

20.00 uur / vvk € 12,50 zaal € 15,-

Zaterdag 26 oktober 2019

LOVE DANCE CLASSIC NIGHT

21.00 uur / vvk € 14,50 zaal € 17,50