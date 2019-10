Novembereditie Lekker Sneek wordt verplaatst naar zondag 8 december XMAS Sneek

Sneek-De editie van Lekker Sneek, die op koopzondag 3 november stond gepland op de evenementenkalender 2019 zal worden verplaatst naar de 2e zondag van december tijdens XMAS Sneek. De editie van november zal daarmee komen te vervallen.

Op zondag 8 december zal Lekker Sneek in de XMAS wintereditie georganiseerd worden van 13.00 t/m 18.00 uur op de Marktstraat in Sneek.

Op deze extra koopzondag 8 december is Sneek ‘the place to be’ voor Kerstshoppen.

De binnenstad van Sneek wordt na Sinterklaas meteen omgetoverd tot een prachtig verlicht winters tafereel. De grote Kerstbomen worden weer opgetuigd en heel Sneek is gehuld in sfeervolle kerstverlichting. Met extra koopavonden, extra koopzondagen en diverse warme winterse kerstactiviteiten is Sneek in de decembermaand zeker een (shop)bezoek waard!

Met de XMAS editie van Lekker Sneek, en de nodige kerstinspiratie met het mode-, beauty- en lifestyle-event MooiSneek XMAS met veel ludieke activiteiten in heel veel winkels het kerstgevoel in Sneek ‘de pan uit’!. Ook met de Kerst-& Dickensmarkt op het Grootzand en in de Scharnestraat kom je helemaal in de Kerstsfeer. En via de Galigastraat kunnen bezoekers het rondje vervolgen naar de Marktstraat, waar de XMAS editie van Lekker Sneek wordt georganiseerd en waar men kan genieten van culinaire wintergerechtjes, live muziek en straattheater.