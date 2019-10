Kroegentocht ‘N8 van Sneek’ op vrijdag 1 november

Sneek- Op vrijdagavond 1 november zal de kroegentocht “N8 van Sneek” weer georganiseerd worden. Tijdens de ‘N8 van Sneek’ gaan deelnemers met een stempelkaart langs 8 ‘natte’ horecabedrijven in Sneek. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

De N8 van Sneek, de georganiseerde kroegentocht, wordt georganiseerd door Stichting Uit in Sneek en was meteen een groot succes. De tocht kent dit jaar dan ook 2 edities, in februari en in november.

De deelnemers worden opgesplitst in groepen en gaan van kroeg naar kroeg, waarbij in elk bedrijf een feestje gebouwd wordt gedurende 30 minuten. Dan klinkt het signaal en vervolgen de deelnemers hun weg naar het volgende horecabedrijf. Deze kroegentocht is tot stand gekomen met een knipoog naar de succesvolle Culinaire Elfstedentocht die jaarlijks in februari plaatsvindt.

De start is om 20.00 uur en de deelnemende bedrijven zijn: Alcatraz Café, De Kroon, De Bakkersdochter, Bar The Legend, Irish Pub De Poort van Cleef, ’t Ouwe Vat, Ludiek en Neighbours.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Irish Pub De Poort van Cleef voor € 16,00 per persoon (18+).

Er komen 320 stempelkaarten in de verkoop die worden opgedeeld in groepen van 40 personen. Deelnemers ontvangen bij elke deelnemende horecazaak een biertje, wijntje of frisje, inclusief een borrelhapje en 2 leuke gadgets.