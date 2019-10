Johnny Kay met The Twist

Sneek- Eén van de meest veelzijdige zangers van dit moment is Johnny Kay. Zijn debuutsingle kwam uit in 2018 en was getiteld “Hasta la vista”. Een zomers, latin getint nummer. Daarna volgde “Achteraf”, een heerlijke Nederlandstalige en moderne uptempo song.

In het voorjaar van 2019 kwam hij met de prachtige ballad: “Ik kan niet leven zonder jou” en nu kiest Johnny Kay voor een lied met een duidelijke link naar het verleden. Titel van het nieuwe nummer is “The Twist”.

Het is een ode aan deze dans uit de sixties en aan de mensen die deze dans beroemd hebben gemaakt: Sam Cooke, Hank Ballard en Chubby Checker. Natuurlijk kent dit nummer een ouderwetse “twist-beat” en er kan volop worden getwist!

Het liedje is opgenomen en geproduceerd in The Office Studio Witmarsum door Dylan van der Feen. Speciale muzikale gasten op deze single zijn Hubert Heeringa op de sax en Monique Bakker verzorgde het koorwerk.

Tekst en muziek zijn van Arie Kuipers.