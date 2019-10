Theaterprogramma Sneek, Week 43

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Dolfje Weerwolfje en Foeksia de Miniheks

Na het succes van ‘Dolfje Weerwolfje de Musical’ is het nu tijd voor een vervolg: ‘Dolfje Weerwolfje en Foeksia de Miniheks’.

Op een nacht rent Dolfje Weerwolfje per ongeluk het Weerwolvenbos uit, het Heksenbos in. Van Opa Weerwolf mag hij daar absoluut niet komen, want weerwolven en heksen gaan niet samen. Dan leert hij Foeksia kennen, een grappig en lief miniheksje, dat bij haar vader Kwark de Tovenaar woont. Ze worden vriendjes. Als de moerasheks, juf Minuul, erachter komt dat er een weerwolf in het Heksenbos is, wordt Dolfje gevangengenomen. Dan barst de strijd los tussen de heksen en de weerwolven. Foeksia weet niet wat ze moet doen. Zal Dolfje ooit nog vrijkomen?

‘Dolfje Weerwolfje en Foeksia de Miniheks’ is dé nieuwe familiemusical, vol leuke liedjes, mystieke wezens, grappige tovertrucs en betoverende liefdesdrankjes. Kom naar deze magische voorstelling in het theater. Wakkabakkaboe!

Familievoorstelling // do 24 oktober // 14.30 uur // € 20,50 // Prijs voor kinderen € 16,50

Wouter Monden

Zomaar

Toegankelijk, scherp, hard en met veel ruimte voor snelle interactie, dat is de stijl van stand-up comedian Wouter Monden.

Wouter Monden vuurt in zijn show Zomaar aan de hand van vragen van zijn dochter een spervuur aan grappen af. Bijvoorbeeld over kickboxles met huisvrouwen, verhuizen naar het platteland en verkleinwoorden.

Cabaret-Popconcert // vr 25 oktober // 20.00 uur // € 12,50 // Deurprijs: € 15,00

Alex Klaasen e.a.

Showponies 2

De Alex Klaasen Revue – Showponies was een ongekend succes. Daarom komen Alex Klaasen en zijn gang nu met Showponies 2.

In deze voorstelling staat alles op zijn kop en barst er weer een revue los vol technische hoogstandjes, feilloze samenzang en dubieuze woordspelingen. Niets is wat het lijkt, u gaat genieten van ‘Alzheimer de musical’, een grootse show van en met demente bejaarden, een veganistisch zwanenmeer-ballet, een acht stemmige jodel-symfonie en nog veel meer…

Theatershow // vr 25 oktober // 20.15 uur // €35,00

Pijnstillers Naar het boek van Carry Slee

Na ‘Afblijven’, ‘Spijt’ en ‘Razend’ maakt Homemade Productions opnieuw een opwindende musical over moeilijke thema’s als doodgaan en liefde, de hechte band tussen moeder en zoon en over nieuwe ontmoetingen en het zwaarste thema, afscheid. Maar toch vooral over die eindeloze energie die je voelt als je het leven viert zolang het leven duurt.

De moeder van Casper is heel erg ziek. En hij weet niet wie zijn vader is. Straks staat de tiener er helemaal alleen voor. Toch is hij vastbesloten om van die laatste maanden met zijn moeder een feest te maken. Sterven kun je alleen als je het leven durft te vieren. Dus is er de muziek waar zij van houdt, en dansen ze zolang zij dansen kan.

Musical // za 26 oktober // 19.30 uur // € 19,00

Francis van Broekhuizen & Gregor Bak

Bij twijfel hard zingen

Francis van Broekhuizen is een van de bekendste operazangeressen van Nederland. Zang heeft in haar persoonlijke leven een heel belangrijke rol gespeeld, en ze is een vurig pleitbezorger van de schoonheid en de heilzame werking van klassieke muziek. Francis beschikt over enorme kennis van de muziekgeschiedenis en vertelt daar graag over op de haar kenmerkende directe, droogkomische toon.

Vanuit die bevlogenheid komt Francis nu met haar eigen theaterrecital onder de veelzeggende titel Bij twijfel hard zingen. De voorstelling is concert, theatercollege en cabaretvoorstelling ineen. Francis neemt haar publiek mee op reis, zingt haar favoriete aria’s en liederen, vertelt waarom die muziek haar zo raakt, en welke die in haar persoonlijke leven speelt.

Theatershow // za 26 oktober // 20.15 uur // € 18,50

Jop Wijlacker & Dennis Kolen – Sounds of Silence

De mooiste songs van Simon and Garfunkel

Jop Wijlacker en Dennis Kolen halen hun jeugdherinneringen op met de mooiste Simon & Garfunkel songs; van het ingetogen ‘Sound of Silence’, ‘Scarborough Fair’ en ‘Homeward Bound’ tot het opgewekte ‘Mrs Robinson’, ‘The Boxer’ en ‘Cecilia’. De liedjes worden ondersteund met sfeervolle beelden en afgewisseld met spraakmakende anekdotes en persoonlijke herinneringen. Door de harmonieuze stemmen, sfeervolle melodieën en diepgaande teksten ontstaat er zelfs in de grootste, prestigieuze zalen een intieme en intense sfeer. Momenten van bezinning, muziek met een lach en een traan. Jop en Dennis brengen ons dichter bij Simon & Garfunkel dan we ooit durfden dromen…

Muziek // zo 27 oktober // 14.30 uur // € 20,00