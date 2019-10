Sipelsop in Het Atrium

Sipelsop is Friese uiensoep! En ons symbool voor wat we met ons eten willen, vandaag en morgen. Sipelsop is tenslotte makkelijk, gezond en lokaal te maken. Sipelsop laat zien wat we vandaag op ons bord scheppen. In de schoolkantine. Op de boerderij. In de snackbar. Bij de voedselbank.

Tien Friese kunstenaars en artiesten brengen dat op hun eigen bijzondere manier in beeld. Samen vormen hun werken één reizend geheel. Die kun je tijdens de hele World Food Week op verschillende plekken in Friesland zien. Woensdag vind je de kunstenaars en/of hun werken in Het Atrium aan het Oud Kerkhof in Sneek. Kom jij een kijkje nemen?