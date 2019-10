Sinterklaaswensen kunnen in de brievenbus

Sneek- Het ’Groat Sneker Sinteklazefeest’ voor 70+ ers uit Sneek.in de Zuiderkerk is dit jaar op vrijdag 29 november. Het is het vijfde sinterklaasfeest in deze vorm, dat door Thuiszorg Slippens wordt georganiseerd.

Vanwege het lustrum mag iedereen een wens bedenken voor iemand van 70+. Daarvoor wordt op 13 oktober een folder Huis aan Huis verspreid in Sneek. De goede wensen kunnen in de daarvoor bestemde brievenbussen worden gedeponeerd. De bussen staan o.a. opgesteld voor bij Fiftysix op Leeuwenburg en de HEMA op de Oosterdijk.