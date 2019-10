Duo- Concert Fries Mannen Ensemble en Heerenakkoord

Sneek- Een bijzonder concert vindt plaats op zondag 3 november om 15.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Sneek. Het Fries Mannen Ensemble o.l.v. Jan Brens en het Heerenakkoord o.l.v. Albert Jan de Boer geven een eigensoortig optreden van het religieuze en wereldlijke lied.

Het Heerenakkoord werd in 2018 opgericht door enthousiaste zangers uit de regio Sneek, met als doel om veelsoortige liederen te gaan zingen. Onder leiding van musicus Albert Jan de Boer uit IJlst is al een behoorlijk repertoire opgebouwd om ten gehore te brengen.

Albert Jan begon als jongenssopraan bij het Martini Jongenskoor op 7-jarige leeftijd. Van 2009 tot 2016 was hij bariton bij het Roder Jongenskoor. Eveneens was hij tot 2018 repetitor van dit gezelschap. Hij deed studie bij diverse koren, o.a. het Nederlands Kamerkoor en Capella Amsterdam. Vanaf 2013 ontvangt hij zanglessen bij Geert Berghs. In 2011 stroomde Albert Jan door naar de opleiding Muziek Docent aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

Cum laude voltooide hij zijn studie piano bij Anastasia Goldberg. Behalve als dirigent van het Heerenakkoord heeft hij een paar studentenkoren onder zijn hoede. Het Fries Mannen Ensemble werd opgericht in 2008 door Jan Brens en Koop Lammertsma. Men genereert alle opbrengsten van collectes, CD’s (4) en anderszins aan “hun”meisjesschool op Sri Lanka. Eveneens worden geregeld andere goede doelen beloond met een gift, o.a. De Schuilplaats, Trijntje Beimersstichting, Voedselbank.

Men geeft in de 4 noordelijke provincies bijna wekelijks een concert. Tot 2021 zit de agenda al vol. De arrangementen en soms teksten worden door artistiek leider Jan Brens verzorgd.

Behalve dit koor zwaait hij de scepter over het Fries Blazers Ensemble, het Súdwestkoor, het Zomerkoor en verschillende projectkoren. Als saxofonist speelt hij geregeld als gastsolist bij andere muziekgezelschappen.

Het gevarieerde repertoire van beide koren zal een gegarandeerde boeiende middag opleveren.

Kaarten à 5 euro zijn te verkrijgen bij koorleden en aan de kerk.