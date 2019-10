Crescendo Heeg viert 100-jarig jubileum in Theater Sneek

Heeg- Muziekvereniging Crescendo uit Heeg beleeft dit jaar haar 100-ste verjaardag! Om dit te vieren organiseren zij op zaterdag 16 november een Galaconcert in Theater Sneek.

Crescendo zal deze avond optreden met diverse bekende muzikanten. Allard Buwalda treedt op als gastsolist op saxofoon, hij is bekend van tv en theater, waar u hem heeft kunnen zien schitteren bij Paul de Leeuw, The Voice of Holland en de Edwin Eversband.

Daarnaast zullen de enthousiaste dames van de ‘all female band The Bluebettes’ met zang, gitaar, piano, drums en bas een te gekke show neerzetten en u op geheel eigen wijze meenemen naar de turbulente jaren-60! Sneker Jan Tekstra zal deze avond de presentatie verzorgen, met daarnaast ook een muzikale bijdrage!

Het hoogtepunt van de avond is de première van het muziekstuk ‘Variations on Heeg’. Componist en oud lid Thom Zigterman heeft dit nummer speciaal voor het 100-jarig jubileum geschreven. Het stuk is een aaneengesloten vierluik, waarin de geschiedenis van het dorp en de identiteit van het orkest centraal staan. Alvast een klein voorproefje; de bekende palingtocht van Heeg naar London (welke tocht deze zomer opnieuw is gemaakt!) is in het nummer verwerkt door het luiden van de beroemde Big Ben klokken. Dit fraaie muziekstuk zal in april 2020 opnieuw centraal staan tijdens de 3e divisie Fanfare-kampioenschappen!

Eerder in dit jubileumjaar organiseerde Crescendo al diverse activiteiten. De aftrap was in februari als ‘opwarmer’ voor het jubileumjaar met alle leden een nachtje weg met veel gezelligheid! In maart “Circus Crescendo”, samen met jeugdorkest ‘Tusken de Noaten’ lieten de kinderen van beide Heegemer basisscholen een prachtige circusvoorstelling zien! In april een gezellige reünie met ’s avonds optreden van een groot reünie orkest, en in juni samen met de eveneens jubilerende Heegemer Dekdweilers (20 jaar geleden ontstaan vanuit Crescendo!) een feestelijk buitenconcert gegeven.

Kaarten á € 15,00 (incl. pauzedrankje) zijn verkrijgbaar via info@crescendoheeg.nl en www.theatersneek.nl