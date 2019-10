A Balladeer bij Lewinski  

Sneek- Marinus de Goederen, beter bekend als a balladeer, duikt deze zomer de studio in om nieuw materiaal op te nemen. En dit najaar gaat de singer-songwriter weer solo op tour. Tijdens zijn shows laat hij ongetwijfeld al het een en ander van dat nieuwe materiaal horen. En uiteraard staan de hit ‘Swim With Sam’ en andere publieksfavorieten ook gewoon op de setlist.

In het verleden won a balladeer de Publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland en een Zilveren Harp. Het tweede album Where Are You, Bambi Woods? leverde een Edison nominatie op en debuutsingle ‘Swim With Sam’ stond tien jaar in de Top 2000. Begin 2017 bracht Marinus de Goederen de single Mob Wife uit, een duet met Sarah Bettens van K’s Choice.

Zijn laatste album verscheen eind 2017. Het anti-kerstalbum December werd door middel van crowdfunding gefinancierd. Door zijn trouwe fanbase had De Goederen het gewenste bedrag binnen drie dagen bij elkaar.

Van te voren een hapje mee-eten? Dat kan! Voor €15,50 kunt u genieten van een (h)eerlijke dag maaltijd. Dieetwensen? Laat het ons weten!

Wanner: Vrijdag 25 oktober- Aanvang 20:00 uur- voorverkoop €7,50

Waar: Lewinski

Locatie: Waterhoenstraat 2, 8601 XT Sneek