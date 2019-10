Wethouder Stella van Gent: ‘Een vrouw is alles wat een man niet is….’  

Sneek- Donderdag 24 oktober om 19.30 uur geeft wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Bibliotheek in Sneek een lezing met de titel ‘Een vrouw is alles wat een man niet is….’

Deze lezing is speciaal voor de Maand van de Geschiedenis, dat dit jaar Zij/Hij als thema heeft. De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Samen met honderden culturele, literaire en mediaorganisaties wordt de geschiedenis onder de aandacht gebracht. In tijden van #MeToo, #HeForShe en de eerste moslima’s in het Amerikaanse Congres kijkt de Maand terug: hoe zijn genderverschillen historisch gevormd?

U bent van harte welkom om deze bijzondere avond bij te wonen. De toegang is € 3,50 voor leden van de Bibliotheek, niet-leden betalen € 5,- De opbrengst van de avond wordt gedoneerd aan een goed doel, ‘Women on Waves’. Kaarten zijn te koop in de Bibliotheek of via www.bmf.nl/van-gent

Donderdag 24 oktober, Bibliotheek Sneek 19.30 (inloop) – 21.30 uur