Kleren maken de man…vrouw in Museum Hindeloopen

Hindeloopen- Wil je spannende dingen beleven in de herfstvakantie? Kom dan naar Museum Hindeloopen. Op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober a.s. ‘s middags van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn kinderen van 6 tot 12 jaar die van spanning en sensatie houden welkom in Museum Hindeloopen.

In het museum heerst grote opwinding. Drie beroemde Hindeloopers wachten op een koopman uit Amsterdam. Deze koopman zal prachtige stoffen meenemen die met schepen uit verre landen zijn meegenomen en van die stoffen gaan deze beroemde Hylpers prachtige kostuums maken voor een belangrijk feest. Want de koning komt op visite, maar helaas onderweg naar Hindeloopen wordt de arme koopman beroofd van zijn prachtige stoffen. Hij bedenkt een list en daarbij moeten de kinderen in het museum hem helpen. Zal het lukken om de deftige lui voor de gek te houden? Kom dan maar gauw in de vakantie kijken, want er gebeurt nog veel meer. Zo kun je diverse spelletjes en opdrachten doen die iets met kleding en stof te maken hebben.

Natuurlijk gaan we ook knutselen. Je kunt kiezen uit twee activiteiten. Een prachtige krans maken van Hindelooper stofjes of je uitleven op een schilderij met een halve klomp als zeilbootje. Natuurlijk is het zeil ook van Hindelooper stof.

Wees welkom in Museum Hindeloopen en geniet van de leuke activiteiten die de kinderwerkgroep van de Vrienden van Museum Hindeloopen gaan bieden.

Kosten voor een hele middag €5,- per kind. Inclusief activiteiten, materialen en traktaties.