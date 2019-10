Hijgende Herten en Eddy & The Phantoms in de Groene Weide Bolsward

Bolsward- Op zondag 3 november Drivin’ Back in Time in de Groene Weide van Bolsward. Met Eddy Dykstra and the Phantoms en De Hijgende Herten.

Eddy Dykstra and the Phantoms, een te gekke tribute band uit Friesland! Heropgericht in 2008 met in eerste instantie de volledige bezetting zoals die was in de zestiger jaren. De afgelopen jaren zijn er enkele wisselingen geweest en nu is deze band weer helemaal klaar voor de toekomst! De mannen hebben allemaal zeer veel plezier in het laten herleven van de sfeer en sound van de te gekke jaren zestig! Cliff and the Shadows Dit alles ondersteund door een super nette licht- en geluidsinstallatie en de mannen zien er zelf overigens ook uit om door een ringetje te halen! Kortom: hebt u zin in een te gek feest met die echte authentieke sfeer en sound van Cliff and the Shadows !!

Eerste foto: Vlnr:Tjeerd Koning(leadgitaar en backing vogels) Joop Bijlsma (slaggitaar en backing vocals), Appie Bijlsma (drums en backing vocals), Eddy Dykstra (leadzang),Simon van Gelderen (Bas gitaar) Biem Visser (toetsen).

De Hijgende Herten

Dick Remelink– Speelde in o.a. Ekseption en Galaxy Lin (met Rudy Bennet en Robbie van Leeuwen), speelt op diverse saxen en geeft de band het echte Rock&Roll geluid.

Willem Schoone– Oude rot in het vak, heeft in vele bands gespeeld, o.a.The Marks, Rob Hoeke, Shoreline, speelt de strakke baspartijen bij de Hijgende Herten en met zijn krachtige stem zingt hij de sterren van de hemel. In het Herten repertoire spelen we een aantal nummers van Rob Hoeke!

Henk Pepping– Supersnelle pianist, draait zijn vingers niet om voor een fikse Boogiewoogie. Speelde in de Pepping Express en heeft gespeeld met Harry Muskee (Cuby and the Blizzards), pakt af en toe de gitaar erbij en speelt mondharmonica. Zijn pianospel geeft de lekkere swing aan de Hijgende Herten!

Ger Kruijer- In zijn jonge jaren, rond 1966 vaak opgetreden met de band Prevent in Friesland, vanaf 1971 in het duo werk , veel bruiloften en heel veel kermissen. 17 jaar terug samen met Willem “de Hijgende Herten” opgestart. Als drummer van de band doet hij waar nodig de aankondiging, met zijn no-nonsens drumwerk houdt hij de Herten strak.

Zondag 3 november. Groen Weide Bolsward. Zaal is open om 15.00 uur. Aanvang om 16.00 uur. Entree €12,50. Voorverkoop €10. Zitplaatsen aanwezig.