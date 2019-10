´Tribute to Woodstock´ 25 oktober in Heerenveen

Heerenveen – Op 25 oktober vindt in Heerenveen de 7de editie plaats van het Reünieconcert Heerenveen. Het iconische Woodstock festival, 3 days of love & peace, krijgt een ode in de tent naast het Abe Lenstra Stadion. Van 20.00 – 1.00 uur treden drie bands op met repertoire van het concert in Bethel (USA). Twee tributebands, respectievelijk the LSB Experience en the Travelin`Band brengen de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young en Creedence Clearwater Revival. De Woodstock Tribute Band brengt klassiekers van meerdere artiesten zoals Janis Joplin, Jimi Hendrix, the Who, Jefferson Airplane, ten Years After, Blood Sweat & Tears, Joe Cocker en andere aldaar optredende artiesten. Kaarten zijn nog verkrijgbaar via vanplan.nl of via www.reunieconcertheerenveen.nl

Foto’s: ©Cor Pot