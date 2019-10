Teachers Delight trapt nieuwe serie Topzondag met Koffiegeur af

Sneek – Teachers Delight neemt zondag 20 oktober de eerste Topzondag met Koffiegeur van het seizoen 2019-2020 voor zijn rekening. De gelegenheidsgroep bestaat uit Kunstencentrum Atrium-docenten Bé Meiborg (piano), Thomas Zoetelief (gitaar) en Tseard Verbeek (trompet). Zij worden vergezeld door twee bevriende muzikanten: drummer Arno van Nieuwenhuize en basgitarist Koos Wiltenburg. Het optreden begint om 11.30 uur.

Het kwintet zal in diverse combinaties samenspelen. Op het programma staan onder meer de jazzklassiekers ‘My Funny Valentine’ en ‘Stella by Starlight en ‘V Flow’ van Eric Vloeimans.

Waar: Noorderkerkzaal van Theater Sneek (ingang: Oud Kerkhof 11, Sneek)

Wanneer: Zondag 20 oktober, 11.30 – 12.30 uur

Kaarten: € 10, te bestellen via www.theatersneek.nl

Topzondag met koffiegeur

Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Bij de optredens zijn vaak docenten betrokken van Kunstencentrum Atrium, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. Veel Atrium-docenten zijn naast hun onderwijspraktijk actief in professionele ensembles. Een Topzondag met Koffiegeur geeft hen en andere topmuzikanten de gelegenheid om in een sfeervolle ambiance op te treden.

Tseard Verbeek is per ingang van dit seizoen de programmeur van Topzondag met Koffiegeur. Hij heeft het stokje overgenomen van Lieuwe Toren, voormalig directeur/bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek. “Ik heb een gevarieerde reeks samengesteld met uiteenlopende gezelschappen”, aldus Verbeek. “Er zijn concerten van zanggroep Next Level Vocals, Duo Francis (viool) & Vijselaar (harp), Houtkwintet BlaasVaak en het Stedelijk Muziekkorps Sneek treedt op met saxofoniste Edith Bakker. Heel bijzonder is ook het duo Scholten & Flach, dat naast cello en viool op een lame sonore zal gaan spelen; een soort zingende zaag, maar met grotere toonomvang.”

Zondag 20 oktober 2019: Teachers Delight

Zondag 17 november 2019: NEXT LEVEL Vocals

Zondag 23 februari 2020: Duo Scholten & Flach

Zondag 8 maart 2020: Duo Francis & Vijselaar en Houtkwintet BlaasVaak

Zondag 5 april 2020: Stedelijk Muziekkorps Sneek met Edith Bakker