Indrukwekkend optreden Tangarine in de Noorderkerk

Sneek – Tangarine is een Nederlands folkduo, bestaande uit de tweeling Sander Brinks (zang, gitaar) en Arnout Brinks (zang, gitaar). Afgelopen vrijdag gaven zij een indrukwekkend optreden in de Noorderkerk waarbij Ankie Rusticus aanwezig was en dit op beeld vastlegde.

‘Tangarine’ wordt gevormd door de tweelingbroers Sander en Arnout. Ze werden geboren in Lelystad en verhuisden op negenjarige leeftijd naar Assen. Vanaf hun 12e begonnen de broers met het schrijven en componeren van liedjes, deels met invloeden van hun helden Simon & Garfunkel, The Beatles en Bob Dylan..