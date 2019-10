Zinderende spanning en gezellige bedrijvigheid tijdens Strontweek

Workum-Als het maandagmorgen vroeg langzaam lichter wordt en de bemanning van de schepen één voor één bovendeks verschijnt, lijkt het nog een gewone dag te worden. Maar schijn bedriegt, onderhuids wordt de spanning steeds voelbaarder. Ook al is de gevreesde keuring van de schepen op zondag gunstig uitgevallen, nu slaat de twijfel alsnog toe. Is ons schip er echt klaar voor, is die landvast echt nog goed genoeg, hebben we aan alles gedacht? Wie is concurrent en van wie hebben we weinig te vrezen? Waar kan het nog beter, waar kan het strakker? Loten we een goede startplek, kunnen we snel genoeg jagen? Zijn we klaar voor het ‘bruine’ evenement van het najaar: de Strontweek?

Jaarlijks verzamelen zich in de herfstvakantie stoere bemanningen en bevrouwingen zich met hun pronte schepen van weleer, in de dan toch krappe havenkom van Workum. Ze doen mee aan de Strontrace, het Beurtvee of de Visserijdagn, ‘een oefening onder zeil’ die gevaren wordt op pure wind-, hand- en vooral wilskracht. De Strontrace, een wedstrijd waarin de schepen geladen met stront – gedroogd in zakken – zo snel mogelijk naar de Westlandse bollenvelden in Warmond varen en met bloembollen weer terug naar Workum. En het Beurtveer, waarbij de schepen zo snel mogelijk op en neer naar Amsterdam varen via verschillende ‘Zuiderzee-havens’.

De spanning nadert het hoogtepunt tijdens de schippersvergadering, waar de laatste feiten en weetjes nog even worden uitgewisseld. De loting door de notaris wordt verricht en de laatste weerberichten tot in detail worden uitgeplozen. En niet te vergeten, de schippers van de Beurt krijgen ‘de creatieve opdracht’ mee, die ze pas open mogen maken als ze ‘los’ zijn. Terug in de haven is de spanning bij de toegestroomde menigte toeschouwers ook steeds voelbaarder. Wat zich ontlaadt als het geweerschot klinkt, direct gevolgd door de luide brom ‘En oprotten nou’ van Reid, de vuurtorenwachter en bedenker van dit alles. Meteen daarna is het een enorme georganiseerde chaos met klepperende klompen van zich door de menigte wurmende schippers en bemanningsleden om zo snel mogelijk op het eigen schip te komen, terwijl die menigte zich richting dijk begeeft om de schepen zo lang mogelijk uitgeleide te kunnen doen.

De trossen los en weg, zich een weg banend door ’t Soal, manoeuvrerend om andere schepen te ontwijken en plaats te zoeken voor de lange bomen. En vooral ook om toch maar een plaatsje op te kunnen schuiven, want vooraan is wel de beste positie. Als de wind het toelaat op eigen kracht onder zeil, of met minder weer, bomend met de hulp van enthousiaste ‘jagers’ op de kant, die met tientallen de jaaglijnen grijpen en de schepen de lange Hylperdijk langs tot aan de vuurtoren trekken.

Tenminste drie dagen lang wordt er hevige strijd geleverd op het IJsselmeer en op de trekvaarten. De Strontrace is een tactisch spel waarbij keuzes gemaakt moeten worden in routes met verschillende obstakels als bruggen en sluizen, de kwaliteiten van het schip, bemanning en vooral ook de veranderende weersomstandigheden. Er wordt op traditionele wijze genavigeerd zonder moderne hulpmiddelen. Met uitzondering van een afgeplakte gps-tracker. Daarmee kunnen geïnteresseerden de verrichtingen van de schepen op de voet volgen om er met hartstocht over te berichten op Twitter en andere Social Media. Een verslavend spel voor de thuisblijvers.

Al vanaf de nacht van dinsdag op woensdag kunnen de eerste schepen retour verwacht worden. In de tussentijd is het vooral Park Groot Leerust in Warmond waar zich de spanning opbouwt. Wie mag als eerste lossen, in de theekoepel plaatsnemen, op de behouden vaart proosten met het slokje, de vrachtpapieren tekenen en de terugreis aanvaarden?

De start van de Strontrace wordt op de voet gevolgd door de start van het Beurtveer. Een al even spannende race van personenvervoer over water, zoals in vroeger dagen heel gebruikelijk was. Ook hier komt het aan op het maken van keuzes; tussen de vijf routes met verplichte havens en de vrij te kiezen havens, de weersomstandigheden, de wensen van de passagiers en de behendigheid in al die krappe zuiderzeehavens. De verplichte havens zijn: Workum, Medemblik, Lemmer, Lelystad (sluis), Enkhuizen (sluis) en Amsterdam de vrije havens zijn het Blocq van Kuffeler, Hoorn, Urk en Volendam. Er moet bewijs van aanmeren in alle havens geleverd worden in de vorm van ansichtkaarten die gepost zijn bij de havenmeester. En ook hier geen moderne hulpmiddelen en vooral geen motor!

Heel bijzonder is dit jaar de komst van de Palingaak Korneliske Ykes II naar Workum. Dit schip zeilde in juni dit jaar voor het eerst in tachtig jaar weer met levende paling naar London. En herstelde zo de traditie van een oude Heegse bedrijfstak in ere. Op zondagmiddag is er een lezing over deze bijzondere tocht aan boord van het organisatieschip, de Tromp.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de start om 12.00 uur op maandag 21 oktober. Maar natuurlijk ook bij alle andere momenten gedurende de wedstrijd en de Strontweek. En misschien wilt u ook wel meer dan dat, wilt u meedoen? U kunt zich dan opgeven als bemanningslid op www.zeilvracht.nl. De vereniging Zeilvracht, de organisator van de Strontrace en het Beurtveer bieden schippers en bemanningsleden de mogelijkheid om elkaar te vinden.

Behalve de zinderende Strontrace en Beurtveer is er tussen 18 en 26 oktober 2019, de Strontweek, nog veel meer spannends te beleven! De start van de Strontweek is op vrijdag 18 oktober met het driedaagse meeslepende en bruisende festival voor maritieme muziek ‘Liereliet’. Op zaterdag druppelen veel schepen de haven al binnen en is er ’s middags het ‘Klomkesilen’ in de ‘Djippe Dolte’. Een wedstrijd voor kinderen met hun mooie versierde klompscheepjes, die zo spelenderwijs proeven van het schippersambacht. Op zondagmiddag is er ook een bruine kramenmarkt met scheepsambachten, een belevenis vol geur en smaak. Als eerste op maandag 21 oktober om 12 uur, gaan de ‘Visserijdagen’ van start. Het enig evenement in Nederland waar aloude vismethoden als ‘staand want’ en ‘beugen’ nog toegestaan zijn. De vissersschepen varen dagelijks uit vanuit verschillende voormalige zuiderzeehavens of liggen ‘s nachts voor anker, met als hoogtepunten de visafslag op woensdag en op zaterdag in Workum. Daar kan iedereen de verse gevangen oogst bewonderen en kopen!

Het programma biedt nog veel meer moois. Daarvoor verwijzen we u graag naar www.strontweek.nl