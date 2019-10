Wateroverlast! Help mee het te voorkomen

Lemmer-Van 16 t/m 27 oktober vindt de ‘Week van Ons Water’ plaats. Er worden weer tal van leerzame en verrassende activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Wat moet ik doen bij overstroming?

Diverse activiteiten

Bij het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal in Lemmer worden diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugdige bezoekers. Op dinsdag 22 oktober gaan ze knutselen en maken ze eigen regendruppels van vilt of papier. Op woensdag 23 oktober is het tijd voor het watercollege met als thema: wat kun je zelf doen tegen wateroverlast. Bedenk zelf goede oplossingen en laat het ons weten. Op donderdag 24 oktober neemt Oane Buwalda de bezoekers mee naar de dijk en vertelt over hoe we droge voeten houden. Uiteraard gaan de kinderen door het gemaal en bekijken ook een leuke film.

Coole kidsnacht

De week wordt op vrijdagavond 25 oktober afgesloten met de coole kidsnacht. Wie durft er mee af te dalen naar de kelder van het Woudagemaal? Deze spannende tocht begint ’s avonds als het al een beetje gaat schemeren. Meer informatie over het hele programma vind je op onze website https://www.woudagemaal.nl/nieuws

De activiteiten op dinsdag, woensdag en donderdag vinden plaats tussen 10.00 – 12.00 uur. De coole kidsnacht op vrijdag begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

Wil je meedoen met één of meerdere van deze activiteiten, meld je dan voor 18 oktober aan via info@woudagemaal.nl. T/m 16 jaar is de toegang gratis. Wacht niet te lang met aanmelden want het aantal plaatsen is beperkt.

Nederland Waterland

Nederland is een waterland. Een groot deel ligt onder zeeniveau en 60% van Nederland is overstroombaar door de zee of water uit rivieren. Ons land is goed beveiligd, maar blijft kwetsbaar.

Bezoekadres:

Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer (aan de N359 Lemmer-Balk).

Foto: Sonja Hylkema