Thom de Graaf over ‘Lokale democratie en de rol van de burgemeester’ tijdens Apothekerlezing 2019

Sneek- Pauline Krikke leverde haar ambtsketen van Den Haag in na een kritisch rapport over haar handelwijze rond de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. Annemarie Penn-te Strake van Maastricht worstelt met de affaire rond de aankoop van een pand in haar stad. En in Amsterdam kreeg Femke Halsema de volle laag voor zo’n beetje alles in de stad, nadat haar zoon – en daarna haar echtgenoot – onverstandige dingen hadden gedaan.

Deze drie voorbeelden staan niet op zichzelf. Burgemeesters staan met enige regelmaat in de vuurlinie. Over dit actuele thema spreekt vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State op donderdag 17 oktober om 15.30 uur in Sneek, in het kader van de (tweede) Hayo Apothekerlezing. Zijn voordracht heeft als titel ‘Lokale democratie en de rol van de burgemeester’.

De Hayo Apothekerlezing richt zich op vraagstukken met betrekking tot het lokaal bestuur. Bij de eerste lezing, in 2018, stond de energietransitie centraal en de rol die gemeenten daarbij kunnen spelen.

Rechtshandhaving Voor 2019 is specifiek gekozen voor de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het ambt van burgemeester en diens functioneren als het gaat om rechtshandhaving. De lezing is niet alleen voor bestuurlijke gezagsdragers interessant, maar zeker ook voor politiefunctionarissen en justitiemedewerkers. De zeer recente ontwikkelingen met betrekking tot de rechtshandhaving en criminaliteit kunnen in het debat na de lezingen aan de orde worden gesteld.

Nijmegen Zelf bekleedde De Graaf (1957) het burgemeesterschap van Nijmegen (2007-2012). Voor zijn burgemeesterschap was De Graaf onder andere Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66 (1994-2003) en minister van bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties en vicepremier (2003-2005). Voor zijn benoeming in zijn huidige functie was De Graaf zeven jaar lid van de Eerste Kamer (2011-2018).

Bert Blase Als co-referent tijdens deze Hayo Apothekerlezing spreekt Bert Blase (1959), sinds 2017 waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, over ‘Lokale democratie en de rol van de inwoners’. Blase was eerder burgemeester van Alblasserdam (2009-2014) en waarnemend burgemeester in Hardinxveld-Giessendam (2012-2014) en Vlaardingen (2014-2017).

Hayo Apothekerlezing 2019

Wanneer: donderdag 17 oktober 2019

Waar: de aula van rijksscholengemeenschap Magister Alvinus, Almastraat 5 in Sneek

Tijd: vanaf 15.30 uur (gepland einde rond 17.30 uur)

Parkeren: kan gratis op het Veemarktterrein, op een steenworp van de school