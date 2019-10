Popkelder Sneek houdt Open dag

Sneek-Zaterdag 19 oktober houdt Popkelder Sneek Open dag van 13.00 uur tot 17.00 uur.Deze middag geven diverse Popkelderbands acte de préséance van hun kunnen.

Het belooft een interessante middag te worden voor (aspirant) muzikanten, bands muziekverenigingen en muziekleraren die kennis willen maken met de mogelijkheden die Popkelder Sneek te bieden heeft.

Je kunt de oefenruimtes bekijken en een praatje maken met muzikanten en/of andere bezoekers. In de gezellige ontmoetingsruimte is koffie, thee en fris en (gratis) hapjes

Wekelijks oefenen ca. tien bands in de Popkelder, variërend van metal/pop tot countryrock en van covers tot eigen werk en projecten. De Popkelder is gehuisvest in het pand aan de Havenstraat 7a in Sneek (achter de Oude Koemarkt).

Meer informatie over Popkelder Sneek is te vinden op www.popkeldersneek.org.

We hopen je zaterdag 19 oktober te mogen begroeten.

Muzikanten en vrijwilligers van Popkelder Sneek.